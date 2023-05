Rohrbach: Unbekannte schlugen 26-Jährigen krankenhausreif

Der Vorfall hatte sich am späten Donnerstagabend auf einem Gehsteig am Rohrbacher Stadtplatz ereignet. Es war gegen 23.20 Uhr, als ein 26-jähriger Mühlviertler von drei Unbekannten zusammengeschlagen wurde. Ein Mann, der sich ebenfalls am Stadtplatz aufhielt, hatte dies beobachtet. Das Opfer aus Putzleinsdorf wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Um wen es sich bei den Tätern handelt, war am Freitagmorgen noch nicht bekannt. Eine Fahndung in Rohrbach brachte keinen Erfolg, teilte die Landespolizeidirektion mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper