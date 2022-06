Rohrbach: Unbekannte quälten Katze

Die bisher unbekannten Täter sollen am Samstag zwischen 14.30 und 20 Uhr eine Katze gequält haben. An mehreren Stellen am Körper sollen dem Tier laut Polizei büschelweise die Haare ausrissen und ihr an der Bauchunterseite eine größere Brandwunde zugefügt worden sein. Laut einer Tierärztin ist es auszuschließen, dass sich die Katze die Verletzungen bei einer Tierattacke oder einem Verkehrsunfall zugezogen hat. Die Polizei in Rohrbach bittet unter 059133 4250 um Hinweise. Diese werden auf Wunsch vertraulich behandelt.