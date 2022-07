Rohrbach trauert um ehemaligen Bürgermeister Josef Hauer

Rotes Kreuz, Feuerwehr, ÖAMTC und Messepräsident – es sind viele Organisationen, in die Josef Hauer in den vergangenen Jahrzehnten sein Herzblut steckte. Vor allem hatte es dem 1946 geborenem Rohrbacher jedoch die Kommunalpolitik angetan. Das zeichnete sich bereits 1973 ab, als der damals 27-Jährige als Obmann die Junge ÖVP im Bezirk leitete. Zehn Jahre später wurde der „Hauer Sepp“, wie er in seiner Heimatstadt stets genannt wurde, in den Gemeindevorstand berufen, von 2002 bis 2014 übte er das Amt des Bürgermeisters aus.

In dieser Zeit verstand sich Hauer sowohl als Förderer des gesellschaftlichen Zusammenhalts als auch als Baumeister: Kein Wunder, dass in seiner Amtszeit zahlreiche Baukräne das Stadtbild prägten "Immer wenn ich Baukräne sehe, weiß ich, dass es mit Rohrbach vorwärts geht", sagte Hauer während seiner 12-jährigen Bürgermeisterzeit stets. Der Neubau des Freibads „Aquaro“, die Erweiterung der Landesmusikschule, die Villa Sinnenreich und vor allem das Veranstaltungszentrum „Centro“ wurden unter Hauers Ägide verwirklicht. Dazu zahlreiche Wohnbauten sowie das Fachmarktzentrum.

Stillstand mochte Hauer in seiner politischen Laufbahn gar nicht, Bremser und Quertreiber noch viel weniger. Man kannte ihn als Mann des geraden Weges und des direkten Wortes. Wenn er einem was zu sagen hatte, so tat er dies – direkt und nicht hinter dem Rücken. „Wäre er nicht so direkt gewesen, hätte er in der Politik nach höheren Weihen streben können. Aber verbiegen konnte man ihn einfach nicht", brachte es Hauers langjähriger Wegbegleiter, Vizebürgermeister Hansjörg Oberngruber, einmal auf den Punkt.

„Mit Josef Hauer gab es fast nur einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat. Konstruktive Zusammenarbeit war ihm wichtiger als Parteipolitik. Er hat es verstanden, Herausforderungen zu meistern und oft auch Hartnäckigkeit und Durchsetzungsvermögen bewiesen – wie etwa die Anschaffung der Drehleiter zeigte. Dazu kam seine gesellige Ader, sein soziales Engagement, sein Humor“, sagte der amtierende Bürgermeister Andreas Lindorfer über seinen Vorgänger, als diesem im Jahr 2015 die Ehrenbürgerschaft ausgesprochen wurde.