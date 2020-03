Rohrbach sucht Retter: 200 neue Sanitäter nötig

1 4 4 – die Rettung ist gleich hier! Dieser Merksatz gilt auch im Oberen Mühlviertel uneingeschränkt. Allerdings treibt die Dienstplanerstellung den Dienstführenden der Rotkreuz-Ortsstellen im Bezirk Rohrbach immer mehr die Sorgenfalten ins Gesicht. "Wir brauchen ständig neue Mitarbeiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten", sagt Bezirks-Rettungskommandant Johannes Raab. Für heuer hat man sich vorgenommen, 200 neue Sanitäterinnen und Sanitäter zu rekrutieren – ein ambitioniertes Ziel. Diese sollen die gut 1200 Mitarbeiter im Bezirk Rohrbach ergänzen.

Leichter Mitarbeiterschwund

Warum er die 200 als Messlatte ausgegeben hat, erklärt er so: "In etwa 100 Neuzugänge haben wir jedes Jahr. Diese brauchen wir auch dringend, denn damit stagniert die Personalzahl lediglich." Die Statistik beweist es: 128 berufliche Mitarbeiter wurden im abgelaufenen Jahr von 1095 Freiwilligen in den verschiedenen Sparten unterstützt. 2018 lag die Zahl der Freiwilligen immerhin noch bei 1111.

Für jeden die passende Jacke

Zwar brauche man in allen Bereichen neue Mitarbeiter, immerhin kann man beim Roten Kreuz in vielen Bereichen aktiv werden, heuer liegt das Augenmerk bei der Rekrutierung jedoch eindeutig auf dem Rettungsdienst. "Wir überlegen uns gemeinsam mit den zehn Ortsstellen, wie wir es schaffen, Freiwillige zu gewinnen", sagt Raab. Eine Möglichkeit wäre, Mitarbeiter, die gerade das Minimum an Stunden schaffen – 144 im Jahr –, zu motivieren, wieder mehr Dienste zu machen. Die nächste Möglichkeit für Neueinsteiger bietet sich übrigens ab 13. Juli. Dann beginnt wieder der Sommerkurs. Dieser Intensiv-Lehrgang ist für alle optimal, die im Sommer Ferien haben – aber auch für Jungpensionisten.

Arbeitsreiches Jahr

Eines können die Rotkreuzler ihren Mitarbeitern versprechen: "Langweilig wird es sicher nicht." Auch hier sei die Statistik erwähnt: Insgesamt leisteten Rohrbachs Rotkreuzler im Vorjahr 156.198 freiwillige Stunden im Rettungsdienst. 32.873 Einsätze wurden bewältigt. Dabei legten die Helfer 1,2 Millionen Kilometer zurück. Das Notarzteinsatzfahrzeug wurde 1362 Mal zu Notfällen gerufen.

Seit Herbst letzten Jahres wird das alles übrigens nicht mehr von der in die Jahre gekommenen Leitstelle in Rohrbach koordiniert, sondern von der modernen Leitstelle Linz-Mühlviertel. "Die Umstellung hat sehr gut funktioniert, und die Leitstelle arbeitet sehr effizient. Wir sind sehr zufrieden", sagt Rotkreuz-Bezirksstellenleiterin Wilbirg Mitterlehner. Damit geht die Umstellung auf das digitale Funknetz einher, welches ab diesem Jahr alle Einsatzorganisationen im Bezirk Rohrbach gemeinsam benutzen.

Die alten Räumlichkeiten der Leitstelle im Rotkreuzhaus in Rohrbach werden gerade adaptiert: "Wir bekommen neue Büros und schaffen einen Platz für den Hausärztlichen Notdienst."

Neue Spezialeinheit

Nach intensiven Vorbereitungen ist übrigens auch die neue Schnell-Einsatzgruppe des Bezirkes Rohrbach einsatzbereit: 25 Mitglieder aus sieben Ortsstellen trainieren monatlich unter der Leitung von Thomas Hinterleitner. Man rüstet sich vor allem für den Katastrophenfall.

Tägliche Hausbesuche

Gut etabliert haben sich auch die drei Essen-auf-Rädern-Standorte des Roten Kreuzes im Bezirk Rohrbach. 27.500 Portionen warmes Essen aus den SHV-Altenheimen wurden im Vorjahr zu 150 Kunden gebracht. Die 80 Mitarbeiter leisteten dafür knapp 7000 freiwillige Stunden. "Die Menschen schätzen dieses Angebot sehr, und wir als Rotes Kreuz kommen einmal am Tag direkt ins Haus. Da hat man natürlich auch ein Auge auf die Kunden", sagt Raab. (fell)