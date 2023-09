Rohrbach steht drei Tage im Zeichen der Blasmusik

Anlässlich des internationalen Blasmusikfestivals von 8. bis 10. September gastiert auch das Repräsentationsorchester der Polizei Warschau in der Bezirkshauptstadt. Dieses gibt bei der Gelegenheit ein Platzkonzert beim Rohrbacher Wochenmarkt.

Am Samstag, 9. September, lassen die 35 Blasmusiker von 10 bis 11 Uhr ihre Instrumente erklingen. Der Wochenmarkt (von 8 bis 12 Uhr) ist mit seinem vielfältigen regionalen Angebot während der Zeit der Stadtplatzsperre am Sparkassenparkplatz zu finden – leicht zu erreichen über die Akademiestraße oder Bahnhofstraße, Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Überhaupt steht ganz Rohrbach am Wochenende im Zeichen der internationalen Blasmusik: Am Freitag findet um 19.30 Uhr im Centro das Konzert der Nationen statt. Am Samstag, 9. September, um 19 Uhr startet am Sportplatz Rohrbach-Berg die große internationale Marschmusik-Schau. Am Sonntag um 17 Uhr findet abermals im Centro das Konzert der Traditionen statt. Karten gibt es bei Raiffeisen Ö-Ticket und für Kurzentschlossene an den jeweiligen Abendkassen.

Weitere Infos finden Sie unter upperaustria-tattoo.at

