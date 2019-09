Rohrbach: Kirchensanierung außen fertig, jetzt geht es innen los

Mit einem "Ein herzliches Vergelt’s Gott" feiern die Rohrbacher den Abschluss der zweiten Bauetappe der Kirchensanierung – dem größten Kirchen-Bauprojekt des Landes abseits des Mariendoms. Am Sonntag, dem 6. Oktober, um 9.30 Uhr feiern die Gläubigen den gelungenen Abschluss der Außensanierung der Pfarrkirche. Zeitgerecht können die Arbeiten trotz Überraschungen abgeschlossen werden. Überraschung deswegen, weil es ursprünglich den Anschein hatte, dass der obere Bereich des Verputzes erhalten bleiben könne. Im Laufe der Arbeiten zeigte sich, dass die Fassade bis zu einer Höhe von 17 Metern abgeschlagen werden musste. Fast 1300 m2 mussten neu verputzt werden. Gemalt wurden dann die gesamten 2600m2 Fassade. Im Zuge der Renovierung wurden auch die Fenster saniert und ein behindertengerechter Eingang errichtet. Sichtbares Zeichen ist auch der Kirchturm mit dem sanierten "Gangl".

Generalsanierung geht weiter

Die General-Renovierung wurde notwendig, weil durch Kriegs- und Wasserschäden der Erhalt der Pfarrkirche für die nächsten Generationen gefährdet war. Mit dem Erntedankfest und einem anschließenden Frühschoppen im Pfarrhof wird die Pfarre den Abschluss der 2. Bauetappe am 6. Oktober feiern.

Pfarrer Alfred Höfler will damit allen Helfern und Unterstützern ein aufrichtiges "Vergelt’s Gott!" sagen.

Jetzt geht es innen los

Die Planung sieht vor, dass nach der Turm-, Dach- und Fassadensanierung auch der Kircheninnenraum einer "Generalüberholung" unterzogen wird. Neben der Sanierung der Bausubstanz ist die komplette Erneuerung der Technik vorgesehen. In Abstimmung mit der Diözese Linz, dem Land OÖ, Bundesdenkmalamt, der Stadtgemeinde Rohrbach und dem Stift Schlägl erfolgte bereits eine Abstimmung der Finanzpläne und Bauaktivitäten. Nach je einer Million Euro Budget für die erste und zweite Etappe wird der dritte Abschnitt der größte und teuerste von allen vier. Eineinhalb Millionen Euro benötigt man für die Innensanierung. Dies deshalb, weil die riesigen Innenflächen und die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Eine Herausforderung wird dabei sicherlich die Mauertrockenlegung, die in Abstimmung mit Experten erfolgt. Nach Ostern wird die Kirche bis in den Herbst gesperrt sein. Aller Voraussicht nach wird der Pfarrsaal in dieser Zeit als Ausweichquartier in Rohrbach benützt werden.

Um die Bauarbeiten finanzieren zu können, ist die Pfarrbevölkerung aufgerufen, weiterhin als Helfer, aber auch als Spender die Pfarre zu unterstützen (Raiffeisen AT72 3441 0000 0601 3056, SMW AT35 2033 4000 0000 5306).