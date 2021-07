Rohrbach ist Spitzenreiter bei Breitband-Förderung

Die Leader-Region Donau-Böhmerwald hat im Februar 2021 mit ihrer gemeindeübergreifenden Aktion ein österreichweit einzigartiges Projekt abgeschlossen: Breitband-Interessensbekundungen wurden gesammelt und ein Ausbau-Masterplan erstellt. "Das gemeinsame Auftreten für die Glasfaserversorgung in unserer ländlichen Region zeigt bereits erste Erfolge, denn zwei Kooperationsgebiete – das Hansbergland und Steinerne Mühl – dürfen sich nun über die Zusicherung der Budgetmittel für den Ausbau freuen", sagt Leader-Geschäftsführerin Barbara Kneidinger.

Insgesamt hatte Oberösterreich beim Abholen der Fördergelder die Nase vorne – und innerhalb Oberösterreichs ist der Bezirk Rohrbach mit 13 Prozent Spitzenreiter: 8145 Personen erhalten dadurch einen Zugang zur modernsten Internetversorgung; im Bezirk Gmunden sind es im Vergleich dazu 783 Personen oder 1,2 Prozent. Die Regionen Hansbergland und Steinerne Mühl waren bereits Anfang 2020 zur Einreichung für den damaligen Fördercall "Access 6" fertig geplant und haben nun von der Aufstockung dieses Topfes profitiert.

Aktuell werden vom Bund die Förderkriterien für die nächste Ausschüttung ("Access 7") erarbeitet, und die Provider arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen zur Einreichung. Georg Ecker, Obmann der Region Donau-Böhmerwald: "Wir setzen uns intensiv für die Zuteilung der Gelder in unserer Region ein, und es wird aktuell an allen Hebeln gedreht, um bei ‚Access 7‘ die Früchte der gemeindeübergreifenden Aktion und des großartigen Einsatzes aller Breitband-Akteurinnen und -Akteure ernten zu können!"

Wie wichtig der Ausbau der Internet-Infrastruktur ist, zeigte sich nicht zuletzt in Zeiten von Distance-Learning und Homeoffice. Hier wurde vielen Bürgern schmerzlich bewusst, dass große Teile des Bezirkes digitales Entwicklungsland sind.