Rohrbach: Diebe brachen bei Autohändler ein

Die unbekannten Täter montierten bei sieben draußen am Firmengelände abgestellten Fahrzeugen alle Alu-Felgen mit Reifen ab. Das Diebesgut luden sie kurzerhand auf einen Anhänger, welcher am Areal abgestellt war. Den Anhänger dürften sie dann über das benachbarte Firmenareal geschoben und die Reifen in einen Transporter umgeladen haben, berichtete die Polizei am Freitagabend.