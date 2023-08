Rohrbach-Bergs Kicker wollen den Meisterschaftsfavoriten ärgern

"Sie sind der absolute Titelfavorit. Ich habe sie beobachtet, und wir werden uns einen Plan zurechtlegen. Wenn wir an die Grenzen gehen und Oedt nicht den besten Tag erwischt, haben wir eine Chance", sagt Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel vor dem Spitzenspiel am Sonntag gegen Meister und Tabellenführer Oedt 1b. Die Rohrbacher haben nach zwei Siegen zum Auftakt zuletzt unglücklich mit 2:3 bei Viktoria Marchtrenk verloren. "Der Elfmeter in der 94. Minute war keiner, aber das gleicht sich im Laufe der Saison normalerweise immer aus, das Spiel ist abgehakt", sagt Eisschiel. Am Sonntag sollen dann wieder Punkte her. Eisschiel: "Wir sind im Soll, zudem sind wir im Cup noch dabei." Mit drei Siegen aus den ersten vier Partien steht Naarn vor dem heutigen Heimspiel gegen Traun sehr gut da. Der Aufsteiger liegt auf Platz zwei der Tabelle und ist damit derzeit die beste Mühlviertler Mannschaft in der Landesliga Ost.

In der OÖ-Liga heißt das Spitzenspiel Bad Leonfelden gegen Oedt. Der Aufsteiger liegt nur einen Punkt hinter dem Meister und geht mit viel Selbstvertrauen ins morgige Spiel. Nach dem siegreichen Debüt von Trainer Robert Lenz am vergangenen Wochenende in Wels gab es am Dienstag im Nachtragsspiel ein 2:2-Remis gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming. Morgen wartet mit Oedt aber ein noch schwererer Brocken auf die Kurstädter.

Weniger gut aus den Startlöchern gekommen ist St. Martin. Die Luksch-Elf hat nach vier Spielen nur drei Punkte auf dem Konto. Heute soll für den Tabellenfünften der Vorsaison gegen die SPG FC Wels / WSC Hertha 1b der zweite Sieg her.

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer