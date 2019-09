Rohrbach-Berg verteidigt im Top-Spiel weiße Weste

"Die zwei Spiele gegen Katsdorf vergangene Saison waren unsere schlechtesten Saisonleistungen", erinnert sich Rohrbach-Bergs Trainer Christian Eisschiel nicht gerne an die Partien gegen die Union Katsdorf zurück. Auswärts gab es eine 2:5-Niederlage, zu Hause verloren die Rohrbacher mit 0:1. Der letzte Sieg gelang am 27. Oktober 2017 mit einem 3:0. "Es erwartet uns ein unangenehmer und routinierter Gegner. Wir werden einen guten Tag brauchen, wollen aber zuhause natürlich unbedingt gewinnen", sagt Eisschiel vor dem morgigen Landesliga-Duell. Nach fünf Siegen aus fünf Spielen stimmt das Selbstvertrauen der Mannschaft, die Siegesserie soll auch gegen den "Angstgegner" fortgesetzt werden. Eisschiel: "Wir haben auch letzte Saison phasenweise gute Leistungen abgeliefert, heuer schaffen wir es bis jetzt, auch konstanter zu sein, das macht uns gerade erfolgreich."

Erster Verfolger des Spitzenreiters ist nach dem knappen 3:2-Erfolg über Traun am vergangenen Wochenende weiterhin Bad Leonfelden. Die Mannschaft von Trainer Andreas Prammer ist heute bei Viktoria Marchtrenk zu Gast.

Der dritte Cheftrainer innerhalb kürzester Zeit sitzt heute bei Schwertberg gegen den SC Marchtrenk auf der Bank. Nach dem Abgang von Amarildo Zela in der Sommerpause folgte Franz Schützenberger, der nun verletzt ausfällt. Daher übernahm der bisherige Co-Trainer Matthias Lindtner. Sein Debüt bei Blau-Weiß Linz ging mit 0:1 knapp verloren. Heute sollen im zweiten Match unter seiner Regie wieder Punkte her.

In der OÖ-Liga hofft der Tabellenvorletzte Union Perg beim heutigen Auswärtsspiel in St. Florian auf den zweiten Saisonsieg. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg in Micheldorf nachlegen will die SPG Pregarten. Die Riepl-Elf trifft morgen vor heimischem Publikum auf den SV Grieskirchen. Ebenfalls morgen spielt St.Martin gegen Aufsteiger Bad Schallerbach.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at