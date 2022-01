Rohrbach-Berg soll klimafreundlich werden

Bei einem Arbeitsgespräch tauschten sich die beiden Politiker über aktuelle Themen und die jeweiligen Pläne für die gerade gestartete Legislaturperiode aus. Ulrike Schwarz startet motiviert in die neue Legislaturperiode und will Rohrbach-Berg zu einer Vorreiter-Stadt in Sachen Klimaschutz machen. Im Gespräch ging es um das Thema Bodenversiegelung, die Energiewende auf kommunaler Ebene und klimafreundliche Mobilität in Form von gesicherten Geh- und Radwegen. Weiters wurde das Projekt "Bienenfreundliche Gemeinde" besprochen.