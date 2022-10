Rohrbach-Berg. Während das große „Sonnenfeld“ vor den Toren der Stadt noch nicht bei allen auf Gegenliebe stößt, arbeitet man in Rohrbach-Berg auch fieberhaft daran die Dächer der gemeindeeigenen Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen zu versehen.

Die Stadtgemeinde plant, laut eigenen Angaben, eines der größten dezentralen Energie-System Oberösterreichs und will ein klares Signal Richtung Zukunft setzen. 2023 soll in der Stadtgemeinde das erste grüne dezentrale Energie-System im Bezirk Rohrbach den Betrieb aufnehmen. Mit der geplanten Leistung gehöre es zu den größten in ganz Oberösterreich werden. Der Öffentlichkeit erstmals präsentiert wurde das Projekt beim Rohrbacher-Wochenmarkt am Samstag. Explodierende Energiepreise, drohende Strom-Blackouts und selbstverständlich der Klimawandel veranlassen viele Gemeinden und Städte dazu, die eigene Situation zu überprüfen und über Maßnahmen nachzudenken. Während andere allerdings noch überlegen, ist man in Rohrbach-Berg einen Schritt weiter. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde mit den Planungen zum Aufbau einer eigenen dezentralen Energie-Versorgung gestartet. Bürgermeister Andreas Lindorfer (V): „Wer jetzt die Zeichen der Zeit verstanden hat, der gehört mit größter Wahrscheinlichkeit zu den Energie-Gewinnern. Wir haben uns in Rohrbach-Berg deshalb entschlossen, möglichst rasch ein eigenes dezentrales Energie-System zu errichten.

Projektstart im Frühjahr

Gestartet wurde in Rohrbach-Berg im Frühjahr dieses Jahres mit den Erhebungen der vorhandenen Infrastruktur und unmittelbar darauf auch mit den Analysen. Mittlerweile liegen diese Daten vor und man kennt nun auch bereits die wichtigsten Eckdaten des Energie-Systems. Konkret sollen auf 12 kommunalen Dächern PV-Anlagen inklusive Speicher errichtet und über ein Energiemanagementsystem miteinander verbunden werden.Lindorfer: „Mit dieser Anlage werden wir rechnerisch eine Energie-Autarkie von 47 Prozent erreichen und wir werden jährlich 140 Tonnen CO2 einsparen und planen in einem weiteren Schritt die Gründung einer Energiegemeinschaft“

Umsetzung ohne Eigenkapital

Im Vorfeld kristallisierten sich in Rohrbach-Berg zwei Aspekte heraus, die für das Projekt zentrale Bedeutung haben sollten. Ersten wollte man damit zeigen, dass man selbstverständlich auch auf kommunale Dachflächen, die dafür bestens geeignet sind, setzt und diese für die Energieerzeugung genutzt werden sollen. Da jedoch das alleine nicht ausreichen wird, steht natürlich auch die geplante Agri-PV weiterhin ganz oben auf der Agenda von Bürgermeister Lindorfer. Zweitens wollte man mit einem derartigen Projekt keinesfalls finanzielle Risiken oder Belastungen eingehen. Dazu der Bürgermeister: „In der Zusammenarbeit mit Kommunalvertrieb Pirker ergaben sich Lösungsvorschläge mit welchem sehr schnell auch das erforderliche Kapital vorhanden war, um ein solch wichtiges Projekt schnellstmöglich umsetzen zu können. Wir setzen das dezentrale Energiesystem um, ohne das Stadtbudget damit zu belasten.“

800 Gläser Bio-Honig

Während die Begehungen, Planungen, Projektierungen, Analysen in den Gebäuden der Stadtgemeinde liefen, gingen draußen in der Natur 500.000 von Kommunalvertrieb Pirker engagierte Bienen ihrer Arbeit nach. Rechtzeitig zum Wochenmarkt in Rohrbach-Berg wurde die Ernte jetzt in Form von feinstem Bio-Honig eingefahren. Bei der ersten öffentlichen Präsentation des Energie-Projekts konnten dann 800 Gläser dieses Naturproduktes an die Besucher verteilt werden. Vor allem für Kinder war es ein spannender Vormittag in Rohrbach-Berg. Zweimal hatten diese die Möglichkeit einerseits wissenswertes über Bienen und Bio-Imkerei zu erfahren, andererseits konnten die Kinder ihren eigenen Honig schleudern, mittels tatkräftiger Unterstützung von Bürgermeister Andreas Lindorfer und dem Bio-Imker Bernhard Mayerhofer: „Bienen sind ein schönes Symbol für die Energiewende und sie haben auch viel mit dezentralen Energie-Systemen zu tun, weil sie von der Sonnenergie leben und diese in Form von Nektar und Pollen speichern. Für mich sind sie darüber hinaus aber auch die Botschafter für einen neuen Umgang mit der Natur und unserem Planeten.“