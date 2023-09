Rohrbach-Berg peilt bei Donau Linz den vierten Sieg in Folge an

Nach drei Siegen in Folge ist Rohrbach-Berg vor dem heutigen Landesliga-Spitzenspiel bei Donau Linz mittendrin im Kampf um die Tabellenführung. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel liegt bei einem Spiel weniger nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Traun. Mit einem Erfolg in Kleinmünchen könnten Rohrbachs Kicker den Druck auf Oedt und Traun weiter erhöhen. "Letzte Saison waren beide Spiele sehr eng, wobei Donau zuhause schon noch eine Spur stärker einzuschätzen ist. Wir dürfen uns keine Schwächephase erlauben und müssen diszipliniert auftreten", sagt Eisschiel. Das Selbstvertrauen stimmt nach den jüngsten Ergebnissen jedenfalls: "Wir machen Woche für Woche kleine Schritte in die richtige Richtung, haben uns vor allem im Verhalten gegen den Ball verbessert. Es ist aber jedes Spiel eng, die Liga ist sehr ausgeglichen."

In der Bezirksliga Nord liegt Aufsteiger Haslach trotz der zuletzt erlittenen 0:1-Niederlage in Hofkirchen auf Platz vier. Am Sonntag geht es für die Haslacher vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzweiten Gallneukirchen. "Wir erwarten einen ungemein starken, schwer zu bespielenden Gegner. Da wir daheim auf unserer Anlage, der "Copa Haslana", spielen, wollen wir natürlich etwas mitnehmen und unseren treuen Fans ein tolles Spiel zeigen", sagt Haslachs sportlicher Leiter David Aichberger. Mit dem Start ist er hochzufrieden: "Wir fühlen uns sehr wohl in der neuen Liga."

Das zweite Topspiel steigt in Julbach: Der Tabellendritte hat dabei den Fünften Lembach zu Gast. In der OÖ-Liga hat Aufsteiger Bad Leonfelden am vergangenen Wochenende mit dem 1:3 gegen Bad Schallerbach die erste Niederlage einstecken müssen. Morgen versucht die Lenz-Elf, bei der SPG Friedburg/Pöndorf wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Florian Ruckerbauer Florian Ruckerbauer