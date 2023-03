Rohrbach-Berg hat eine schwere Aufgabe vor sich

Rohrbach-Berg (Mitte) will die Serie an ungeschlagenen Spielen fortsetzen.

Rohrbach-Bergs Kicker sind am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg über die SPG St. Florian/Niederneukirchen gut aus den Startlöchern gekommen. Morgen wartet beim SC Marchtrenk ein harter Brocken auf die Mannschaft von Christian Eisschiel. "Gegen den SC Marchtrenk ist es wahrscheinlich eines der schwierigsten Auswärtsspiele der ganzen Saison. Sie haben eine sehr routinierte Mannschaft, und der Platz ist immer sehr schwierig zu bespielen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Kleinigkeiten werden entscheiden", sagt Eisschiel. Nach dem gelungenen Start stimme aber das Selbstvertrauen des Teams. "Wir waren zum Auftakt sehr diszipliniert, wir haben aber in allen Bereichen noch Luft nach oben", so Eisschiel.

Eine Steigerung wird auch Bad Leonfelden beim Heimspiel morgen gegen Traun benötigen. Der Herbstmeister will nach der 1:2-Niederlage gegen Nachzügler Blau-Weiß-Linz 1b wieder zurück auf die Siegerstraße. "Für uns war es sicher nicht der Wunschstart, aber wir haben es intern gut analysiert, und jeder im Team weiß, was es für zukünftige Spiele braucht", sagt Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach. Bei den Kurstädtern sind alle Spieler fit und brennen auf einen Einsatz. Mach: "Die Mannschaft ist gut eingestellt und will speziell zu Hause vor heimischem Publikum ihr Bestes zeigen."

Ein Mühlviertel-Duell gibt es morgen in Schwertberg: Der Tabellenneunte trifft dabei auf die Aufsteiger aus Putzleinsdorf.

In der OÖ-Liga hofft die Union Perg vor heimischem Publikum gegen Micheldorf auf die ersten Punkte im Frühjahr. Die Derbyniederlage gegen Pregarten macht Pergs Trainer Jürgen Prandstätter an der schlechten Chancenauswertung fest: "Wir müssen nach 30 Minuten eigentlich mit 3:0 führen, aber das Spiel ist abgehakt, der Fokus liegt nun auf dem Spiel gegen Micheldorf." Die SPG Pregarten spielt morgen auswärts in Ostermiething.

