Es ist ein Spitzenplatz, auf den die Rohrbacherinnen und Rohrbacher gerne verzichten würden: Der Bezirk lag, was die Corona-Neuinfektionen betrifft, am Wochenende nämlich an der Weltspitze. Im Krisenstab ist man ein wenig ratlos, zumal man weder eindeutige Cluster noch sonstige auffällige Fallhäufungen identifizieren kann. Tagesaktuell waren gestern Vormittag 1196 Rohrbacherinnen und Rohrbacher als mit dem Coronavirus infiziert registriert.