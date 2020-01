"Ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist eine ganz wichtige Maßnahme, um die Abwanderung im Bezirk zu stoppen", sagt Grünen-Bezirkssprecherin Ulrike Schwarz und verweist auf das neue Regierungsprogramm, welches auch einen Schwerpunkt auf den Ausbau im ländlichen Raum lege. Wie eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt, gibt es in Österreich bei der Versorgung des ländlichen Raumes mit öffentlichem Verkehr erheblichen Aufholbedarf. Am schlechtesten von allen untersuchten Bezirken schneidet leider der Bezirk Rohrbach ab. Während der Bezirk Dornbirn eine Abdeckung von 94 Prozent aufweist, kommt im Bezirk Rohrbach nur rund ein Viertel der Bevölkerung an Schultagen in weniger als 30 Minuten mit dem öffentlichen Verkehr zum nächsten regionalen Zentrum. "Das ist ein Armutszeugnis für einen so stark wachsenden und in vielen Bereichen fortschrittlichen Bezirk wie Rohrbach", sagt Schwarz.

Um den Leuten den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu ermöglichen, müssen jedoch die entsprechenden Angebote vorhanden sein. Darum laute das Ziel: "Das öffentliche Verkehrsmittel muss das bequemste, beste und günstigste Angebot sein, um von A nach B zu kommen."

"Gerade außerhalb der Pendler-Hauptrouten, an den Tagesrandzeiten und am Wochenende ist es im Bezirk oft nur sehr schwer oder gar unmöglich, ohne eigenes Auto auszukommen", weiß Michael Wöss, der täglich in die Arbeit pendelt.

Um den Bezirk Rohrbach von seinem unrühmlichen letzten Platz in der VCÖ-Analyse in die vorderen Ränge zu bringen, fordern die Grünen ein umfassendes Maßnahmenpaket: bessere Öffi-Verbindungen auch innerhalb des Bezirkes, nicht nur von und nach Linz. Ausbau des Öffi-Angebots an schulfreien Tagen, am Wochenende und an Tagesrandzeiten. Einrichtung lokaler Angebote wie Gemeindebusse und Gemeindetaxis für Öffi-Verkehr innerhalb der Gemeinden und als Zubringer zu überregionalen Bus- und Zugverbindungen. Attraktivierung und hochwertige Gestaltung von Haltestellen und Ergänzung um Park & Ride-Anlagen und Fahrradgaragen. Bewerbung und weiterer Ausbau lokaler Carsharing-Angebote wie "Mühlferdl".