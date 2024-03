Rohrbach: 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer raste der Polizei davon

Mit dem Auto seiner Mutter war der Jugendliche am Donnerstag gegen 21.30 Uhr in Rohrbach unterwegs. Sichtbar zu schnell überholte der Probeführerscheinbesitzer aus Pfarrkirchen im Mühlkreis ausgerechnet an einer Schutzinsel ein Auto. Dass er dabei auch noch links an der Verkehrsinsel vorbeifuhr, machte ihn für die im überholten Auto sitzenden Polizisten der Zivilstreife nicht weniger auffällig.

Auf seiner Flucht vor den nachfahrenden Polizisten ignorierte er gleich mehrere Verkehrsregeln - unter anderem einen Stopptafel in Rohrbach und eine 30er-Zone auf der B38 Richtung Haslach. Dort raste er laut Tacho mit an die 85 km/h durch. Immer wieder kam der 17-Jährige bei seiner Fahrt auch auf die linke Straßenseite.

Bier vor und während der Fahrt

Der bei dem Jugendlichen durchgeführte Alkotest ergab 0,44 Promille. Zu viel für den Probeführerschein - da gelten 0,0 Promille.

Der Mühlviertler sagte, er habe vor der Fahrt 2 Bier und während der Fahrt vom Bier seines Beifahrers ein paar Schluck getrunken.

