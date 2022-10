Röchling-Mitarbeiter geben seit zehn Jahren ihr Bestes – nämlich ihr Blut

Fast 70 Spendenwillige beteiligten sich bei der Blutspende-Aktion der Firma Röchling Industrial in Oepping, die heuer schon zum zehnten Mal stattfand: rechtzeitig zu einem Zeitpunkt, wo die Blutzentrale aufgrund sinkender Lagerstände wieder vermehrt zu Spenden aufruft. "Die Kolleginnen und Kollegen melden sich an und kommen während der Arbeitszeit in getakteter Reihenfolge", freut sich Initiator und Betriebsrat Manfred Neissl. Mehr als 40 Blutbeutel nahm das Team des Blutspendedienstes mit nach Linz und lobte die gute Organisation.

Spenden in der Arbeitszeit

"Gerne bieten wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, am Standort Blut zu spenden. Mit dieser Aktion wollen wir nicht nur soziale Verantwortung wahrnehmen, sondern auch unserer Unternehmenskooperation mit dem Roten Kreuz gerecht werden", sagt Sandra Höglinger, kaufmännische Geschäftsführerin. Hauptsächlich Spender mit den Blutgruppen A positiv und 0 negativ werden derzeit gesucht. Alle Spendentermine gibt es unter www.gibdeinbestes.at oder auf der "Mein Blut"-App.