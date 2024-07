Rodlbad nach Unfall begutachtet: Eschen in der Nähe werden vorsorglich entfernt

Zwei Eschen stürzten am Sonntag über die Große Rodl in Gramastetten - eine 44-Jährige wurde verletzt.

Mehr oder weniger aus dem Nichts umstürzende Eschen könnten in den kommenden Jahren zunehmend ein Thema für Grundbesitzer werden. Nicht nur, aber auch in der Nähe des an heißen Sommertagen von vielen geliebten Rodlwaldbades im Mühlviertel. Der Pilzbefall, der letztlich die Wurzeln der Bäume zerstört, ist von außen nicht so leicht erkennbar, sagen auch Fachleute. Am Wochenende wurde, wie berichtet, eine 44-Jährige beim Baden im Rodltal von einer fallenden Esche am Kopf getroffen und verletzt.