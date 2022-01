Rochade auf Trainerbank

Der bisherige Trainer Herbert Panholzer übernimmt auf eigenen Wunsch die Funktion des Co-Trainers sowie die Organisation des Nachwuchsbereichs. Dafür wird Assistenzcoach Michael Aichinger ab sofort das Zepter bei der Kampfmannschaft in die Hand nehmen. Der gebürtige Naarner – er wohnt seit einiger Zeit in Alkoven – spielte den Großteil seiner Karriere bei den Machländern. Auch im Kader hat sich bei den Naarnern über den Winter einiges getan: Ab sofort geht Michael Dietl von der Union Haag für die Naarner auf Torjagd. In der Verteidigung wurde Matthias Lehbrunner aus Saxen geholt. Dafür haben Marcel Aichinger und Lukas Rumetshofer sich neu orientiert. Rumetshofer wird nach 455 Spielen für die Naarner künftig für die SCU Wallsee auflaufen.

In der Vereinsführung unterstützt Thomas Lettner als sportlicher Leiter zukünftig Sektionsleiter Markus Lugmayr-Lettner.