Riskantes Überholmanöver führte zu Unfall auf der B124 in Tragwein

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Freistadt fuhr am Freitag gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der B124 von Tragwein in Richtung Pregarten. Vor ihm befand sich ein 32-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Perg, der sich im Ortsteil Mistlberg in der Mitte der Fahrbahn einordnete, um nach links abzubiegen.

In diesem Moment setzte der 24-Jährige zu einem Überholmanöver an. Dabei kam es zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und Verletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Kepler Uniklinikum in Linz gebracht.

Ein Alkotest beim Autofahrer ergab einen Wert von 0,54 Promille, woraufhin ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet wurde.

