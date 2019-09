Riegler ist Golf-Champion

Eine zehn Jahre währende Pause hatte die Austragung einer Bezirksmeisterschaft im Golfsport eingelegt. Nun war es wieder an der Zeit, die besten und nervenstärksten Spieler auf dem Green zu küren. Auf der ÖGV-Anlage Perg-Karlingberg traten Golferinnen und Golfer aus mehreren Clubs bei strahlendem Sonnenschein und großartigem Fernblick auf das Voralpenland zum Wettstreit an.

Zur großen Freude der Veranstalter ging mit Johannes Riegler der Tagessieg an einen Teilnehmer aus dem eigenen Verein. Der Schwertberger gewann sowohl die Brutto-Wertung (vor Theresa Langeder und Rudolf Bruckner) und hatte auch in der Netto-Wertung (vor Martin Weniger und Theresa Langeder) die Nase vorne. Die Bezirkssieger-Urkunde überreichte Lothar Grubich von der Bezirkssportorganisation Perg. Den Sieg in der Gästewertung eroberte Helmut Michael vor Christine Ziervogel und Peter Greiner.

