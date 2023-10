Rieder Jubiläumssinfonie in der Kirche von Zirking

Johann Stegfellner in der Marienkirche Zirking. Hier wird am Mittwoch seine Sinfonie "Reoda" uraufgeführt.

Als Nachklang zu dem im Sommer gefeierten 1200-Jahr-Jubiläum erwartet Ried diesen Mittwoch ein musikalischer Beitrag zu den Feierlichkeiten. Johann Stegfellner, ehemaliger Kapellmeister der Marktmusikkapelle Ried, hat das Jubiläum zum Anlass genommen, ein sinfonisches Werk in vier Sätzen für Blasorchester, Chor und Orgel zu komponieren.

Die Uraufführung des "Reoda" betitelten Werks findet am 25. Oktober in der Marienkirche Niederzirking statt. Zu hören sind dabei die Musikkapelle Ried unter der Leitung von Stefan Stegfellner sowie ein von Thomas Diwold geleiteter, eigens für dieses Konzert zusammenge-stellter Jubiläumschor, bestehend aus Sängerinnen und Sängern der Rieder Chöre.

"Ich weiß, dass ich den Rieder Musikern an manchen Stellen meiner Komposition einiges abverlange. Ich bin sehr froh, dass sie sich so engagiert darauf einlassen", sagt Johann Steg-fellner über sein Werk. Kapellmeister Stefan Stegfellner ergänzt: "Ein derart umfangreiches musikalisches Gemeinschaftsprojekt ist einmalig in der Geschichte der Marktmusikkapelle und des gesamten Ortes. Allen ist bewusst, dass diese Koproduktion etwas wirklich Außer-gewöhnliches ist. Entsprechend groß ist der Einsatz aller Beteiligten."

Das Konzert findet am 25. Oktober bei freiem Eintritt um 20 Uhr in der Marienkirche Nieder-zirking statt. Neben der knapp 40 Minuten lang dauernden Sinfonie "Reoda" sind auch andere Werke wie das "Hallelujah" von Georg Friedrich Händel zu hören.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner