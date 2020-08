Rieder Bogensportler gehen in der Kreuzmühle auf Trophäenjagd

Die Kreuzmühle im Grenzland von Ried und Mauthausen war schon in den vergangenen Jahren ein beliebter Sportlertreffpunkt. Fußballer, Stockschützen oder Tischtennisspieler treffen sich hier regelmäßig zur Planung von Turnieren oder zur geselligen Nachbesprechung von Trainings und Matches. Nun macht sich eine weitere Sportart daran, hier dauerhaft seßhaft zu werden: der Bogensport.

Im idyllischen Gelände neben dem Gasthaus Kreuzmühle hat die Bogensportgruppe der Union Ried in der Riedmark 30 beschießbare Kunststoff-Tiere aufgestellt und rundherum einen zweieinhalb Stunden langen Bogenparcours ausgerichtet. Der 2017 gegründete Verein besteht derzeit aus 40 Mitgliedern. Der Parcours befindet sich im Besitz von Gastwirt Hannes Hannl von der Kreuzmühle und zwei Landwirten, die den Mehrwert ihrer Grundstücke bei der Verwendung der Bogenschützen erkannt haben.

Bogenschießen ist ein Ganzjahressport und richtet sich an Familien ebenso wie an Leistungssportler. So sind aus dem Rieder Verein derzeit sieben Schützen im Nationalkader gelistet. Von der Bogensportgruppe wurden in den vergangenen Jahren Landes- und Staatsmeisterschaften mit bis zu 600 Teilnehmern ausgerichtet.

Dieses Engagement wird zunehmend auch ein Faktor für den Tourismus rund um Mauthausen. „Die Zimmervermieter werden in den kommenden Jahren von den zahlreichen Teilnehmern dieses Breitensports profitieren. Deshalb begrüßen und unterstützen wir die Aktivitäten der Rieder Bogensportgruppe sehr gerne“, hoffen die Mauthausener Tourismusverantwortlichen Anita Peterseil und Gottfried Kraft auf eine prosperierende Zukunft des Bogensports rund um die Kreuzmühle.