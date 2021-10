Richtungsweisendes Spiel beim Tabellenletzten

PERG. "Wir wissen, dass uns in Bad Ischl ein sehr schwieriges Spiel erwartet", sagt Pergs Trainer Samir Gradascevic vor dem morgigen Auswärtsspiel in der Kaiserstadt. Die Ischler sind Tabellenletzter und haben sechs Punkte Rückstand auf die Perger, die Elfter sind. Ein Sieg würde Perg also einen komfortablen Vorsprung verschaffen. "Wir werden alles tun, um etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen", sagt Gradascevic. Die elf Punkte aus zehn Partien sind für Gradascevic "okay". Man wolle nun aus den verbleibenden Runden so viele Punkte wie möglich holen.

Bei Landesligist Bad Leonfelden sind nach der Trennung vom Trainerduo Prammer/Hiesl noch Dominik Mach und Herwig Drechsel am Ruder. "Es brauchte einen frischen Impuls", sagt Obmann Christian Riener. Es soll aber bald ein neuer Trainer auf der Bad Leonfeldner Bank Platz nehmen. "Es wird sich noch vor der Winterpause etwas tun. Wir sind in finalen Gesprächen", sagt Riener. Bad Leonfelden spielt am Sonntag zu Hause gegen Neuzeug.

In der Bezirksliga Nord gibt es morgen ein Fernduell um die Tabellenführung: Der neue Spitzenreiter Freistadt verteidigt im Heimspiel gegen Putzleinsdorf Platz eins. Die punktegleichen Julbacher sind in Hofkirchen zu Gast und wollen mit einem Sieg die Führung zurückerobern. (fr)