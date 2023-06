Richtiges Düngen schont die Umwelt und bringt Ertrag

Aktuelle Informationen und Neuheiten zu diesem für die Milchvieh-Bauern so wichtigen Thema werden beim Güllefachtag am Freitag, 23. Juni, am Betrieb Stallbau Paleczek in St. Martin in Theorie und Praxis vorgestellt.

Vorträge und Vorführungen

Neben einem Vortrag des Leiters der "Boden.Wasser.Schutz Beratung" in der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, Thomas Wallner, bieten die Bezirksbauernkammer Rohrbach und der Maschinenring Granitland an diesem Tag auch praktische Demonstrationen und Vorführungen von modernen Gülleausbringungstechniken. Die Teilnehmer erfahren, wie diese Technologien in der Praxis angewendet werden und wie sie helfen können, Erträge zu steigern und gleichzeitig die Umwelt zu schonen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen Landwirten auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Verköstigung durch die Ortsbauernschaft St. Martin.

Los geht es am Freitag, 23. Juni, um 9.30 Uhr bei Stallbau Paleczek in Erdmannsdorf 4. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

