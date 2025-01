Richterspruch in Streit um Wegerecht

In einem seit Jahren schwelenden Streit zwischen Schwertberger Landwirten und einem Grundbesitzer-Ehepaar über die Nutzung eines Privatwegs zur Ausbringung von Schad- und Nutzholz hat das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich zugunsten der Grundbesitzer entschieden. Demnach hat die Holzbringung aus einem benachbarten Waldgebiet so zu erfolgen, dass im geringsten Ausmaß in fremdes Eigentum eingegriffen wird.