Reste einer alten Kapelle traten bei Arbeiten am Stadtplatz hervor

Bei vorbereitenden Arbeiten zur Neugestaltung des Stadtplatzes von Pregarten stießen Archäologen nun auf die Überreste der ehemaligen St. Anna Kapelle. Bereits vor Beginn der Umgestaltung des Platzes hatte das Bundesdenkmalamt Probenschürfungen angeordnet, um zu prüfen, ob sich unter den asphaltierten Parkplätzen auf der Südseite des Stadtplatzes noch Reste der alten St. Anna Kapelle eruieren lassen. Tatsächlich konnten bei diesen Probeschürfungen mit Heinz Gruber, Archäologe des Bundesdenkmalamtes, Fundamente freigelegt werden.

Damit ist nun eine umfangreichere archäologische Untersuchung des Grabungsplatzes durchzuführen. Diese hat der Pregartner Gemeinderat umgehend in seiner Sitzung vom Donnerstag beauftragt. Der Archäologe wird in Kürze die Vermessung der Überreste der Kirche vornehmen sowie deren Lage, Höhe und weitere Details dokumentieren. “Eine rasche Durchführung dieser Dokumentation ist erforderlich, damit die Arbeiten zur Neugestaltung des Stadtplatzes, die in Kürze beginnen, nicht behindert werden”, sagt dazu der Pregartner Bürgermeister Fritz Robeischl.

Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind, können all jene Fundamentreste der Kapelle, die die Bauarbeiten behindern würden, beseitigt werden. Im Anschluss daran wird der benötigte Unterbau für die Parkplatzflächen im südlichen Bereich des Stadtplatzes errichtet.