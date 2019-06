Rennradfahrer von Auto angefahren

Um 18:50 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit seinem Pkw auf der Gaisbacher Landesstraße in Richtung Gallneukirchen. Als er an der Kreuzung der Gaisbacher Landesstraße mit der Breitenbrucker Straße nach links auf die Breitenbrucker Straße einbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden 45-jährigen Rennradfahrer aus dem Bezirk Linz Land. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und nach der Erstversorgung in den Med Campus III gebracht.

