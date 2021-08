Rennradfahrer gegen Auto - ein Schwerverletzter

Der 37-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr kurz nach 18 Uhr mit seinem Rennrad auf der Hüttinger Landesstraße in Mitterkirchen im Machland (Bez. Perg) in Richtung Mitterkirchen. In der Ortschaft Hütting wollte er nach links abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 63-jährigen Deutschen, zusammen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und ins UKH Linz eingeliefert.

Mopedlenkerin verletzt

Bei einem weiteren Unfall im Bezirk Perg wurde ein 15-jähriges Mädchen verletzt. Die 15-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Moped auf dem Güterweg Kickenau in Perg in Richtung Münzbacherstraße und bog bei der Kreuzung mit dieser rechts ein. Dabei stieß sie mit einem aus Münzbach kommenden Auto, gelenkt von einem 34-Jährigen aus dem Bezirk Perg, zusammen. Das Mädchen wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch einen Notarzt ins UKH Linz eingeliefert.