Rekordjahr: Ascendor erschließt neue Märkte

MÜHLVIERTEL. Die Nachfrage nach den Produkten von Ascendor Lifttechnik ist ungebrochen. Das Familienunternehmen aus Niederwaldkirchen rechnet im Geschäftsjahr 2022 mit einem neuen Umsatzrekord von 12 Millionen Euro, um fast 20 Prozent mehr als 2021. „Diese Entwicklung ist insofern erfreulich“, sagen die Geschäftsführer Maximilian Priglinger und Erwin Roither, „als die weltweiten Absatzmärkte heuer besonders herausfordernd waren.“ 2023 ist eine weitere Erhöhung der Absatzzahlen am asiatischen und südamerikanischen Markt geplant.

Ein entscheidender Beitrag für das neuerliche Rekordjahr war das Erschließen neuer Absatzmärkte in Ländern wie Südkorea, Thailand, Kenia, Chile und Zypern. Mit einer Exportquote von 85 Prozent erwirtschaftet Ascendor den Großteil des Umsatzes im Ausland. „Wir wollen den Internationalisierungsgrad weiter vorantreiben“, sagt Roither mit Blick auf das nächste Jahr. Vertriebsleiter Julian Grad ergänzt: „Wir haben intensive Vorbereitungen für die Etablierung von Ascendor-Liften in strategisch wichtigen Ländern getroffen. Auch 2023 werden wir mit unseren Liften auf neuen Märkten zu finden sein.“ Zusätzlich entwickelt sich der Heimmarkt in Österreich positiv. „Deshalb sind wir auch immer wieder auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern“, sagt Roither.