Rekord Fenster schafft im Mühlviertel 50 Arbeitsplätze

Seinen mittlerweile zehnten Produktionsstandort stampft der österreichische Fensterhersteller „Rekord Fenster“ aus dem Boden. Am Freitag wurde in Lasberg der Spatenstich für den Standort gesetz. Bereits im Spätherbst 2023 soll die Produktion von Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenstern, Hebe-Schiebe-Türen und Nebeneingangstüren anlaufen. Vom neuen Standort im Mühlviertel wird dann das Gebiet zwischen Tulln und Wels mit hochwertigen Fenstern „made in Mühlviertel“ versorgt.

Die Entscheidung für Lasberg sei ganz bewusst gefallen, sagt Geschäftsführer Hannes Aigner von der Rekord Lasberg GmbH: „Wir wollen die Arbeit zu den Menschen bringen, nicht umgekehrt. Wir schaffen Jobs hier in der Region, damit die Leute nicht mehr auspendeln müssen.“ Zudem wisse man um die positive Arbeitseinstellung der Mühlviertlerinnen und Mühlviertler: „Hier können die Leute anpacken, das sehen wir bereits auf der Baustelle.“ Zum Produktionsstart werden 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lasberg beschäftigt sein. Mittelfristig will man 40 bis 50 Arbeitsplätze schaffen, bei guter wirtschaftlicher Entwicklung könne man sogar mehr als 50 Menschen einen Job bieten, sagt Aigner. Auf die künftigen Mitarbeiter wartet nicht nur ein moderner Arbeitsplatz, sondern auch zahlreiche Annehmlichkeiten: Neben einer eigenen Kantine und Sozialräumen wird ein Lounge-Bereich mit Fitnessgeräten direkt am Standort eingerichtet.

Bei der Vergabe der Aufträge setzt Rekord Fenster auf die Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region. Als Generalunternehmer erhielt die Unternehmensgruppe Holzhaider den Zuschlag. Die Gebäudetechnik mit Lüftung, Heizung und Wasser wird mit der Firma Hofer ein Unternehmen der Wimberger Gruppe umsetzen, die ebenfalls in unmittelbarer Nähe des neuen Rekord-Standorts ihren Sitz hat. Auf Nachhaltigkeit werde ebenfalls ein großes Augenmerk gelegt, so Aigner: „Wir werden auf dem Dach unserer Hallen eine Photovoltaik-Anlage mit 250 kWp Leistung errichten. Außerdem wird die Fertigung dank moderner EDV-Systeme komplett papierlos funktionieren.“

