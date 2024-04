Rekord-Fahrradsegnung in Mauthausen

Die mittlerweile sechste Fahrradsegnung in Mauthausen am vergangenen Sonntag war mit 200 Radlerinnen und Radlern nicht nur die am besten besuchte sondern bei fast 30 Grad auch die wärmste bisher. Bereits der Gottesdienst Messe in der Pfarrkirche mit der musikalischen Gestaltung durch den Gospelchor brachte die Kirchengemeinde in Stimmung. Danach versammelte sich das Fahrradvolk am Heindlkai, um den Segen von Seelsorger Thomas Pree für eine sichere und unfallfreie Radsaison zu empfangen.

Stargäste waren der 13-jährige Street-Trial Athlet Jonathan Preslmair, der sein beeindruckendes Können unter Beweis stellte. Ebenfalls mit dabei: die aktuell beste U9-Mountainbikerin Österreichs, Heidi Schwarz. Als sichtbares Zeichen erhielt jedes Fahrrad ein Segensband. Der Tourismusverband belohnte die frisch Gesegneten mit einem frisch gezapften Bier und die Kinder mit einem Eisgutschein.

Während der Veranstaltung gab es die Möglichkeit für einen kostenlosen Fahrrad-Check durch die Radprofis von Motozone. "Die Fahrradsegnung ist weit über die Grenzen von Mauthausen hinaus bekannt", sagt "FahrRad"-Teamsprecherin Anita Peterseil. "Nicht nur unsere Nachbarn aus Ried in der Riedmark, Schwertberg oder St. Georgen haben ihre Räder hier segnen lassen. Sogar aus Waldhausen, Bad Kreuzen oder Neumarkt im Mühlkreis sind Radfahrerinnen und Radfahrer gekommen, um den Segen abzuholen und anschließend das Traumwetter in den Gastgärten unserer schönen Gemeinde zu genießen."

