Reifen von Mühlviertler Wahlkampf-Traktor zerstochen

Er darf bei keiner Parteiveranstaltung der ÖVP Windhaag/Freistadt fehlen: Der gelb-lackierte ÖVP-Oldtimertraktor der Marke Steyr. Am Montag wurde das Fahrzeug jedoch von einem bislang unbekannten Täter bis auf weiteres stillgelegt. Denn in einem mehr als entbehrlichen Bosheitsakt wurden alle vier Reifen des ÖVP-Traktors zerstochen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro.

„Solche Methoden haben weder in einem Wahlkampf und schon gar nicht bei uns in Windhaag etwas verloren. Das hat mit Stil und politischen Diskurs nichts mehr zu tun“, sagt Anita Fleischanderl von der ÖVP Windhaag. Ihre Partei stehe für Zusammenhalt und ein starkes Miteinander in der Gemeinde. Das genaue Gegenteil dessen, was dem Traktor am Montag passiert ist.

Die Sachbeschädigung wurde von der VP Windhaag selbstverständlich bei der Polizei zur Anzeige eingebracht. „Wir werden uns von dieser feigen Aktion aber nicht unterkriegen lassen“ gibt sich Fleischanderl trotz aller Verärgerung motiviert, die Wahlwerbung für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 26. September zur Not auch ohne Traktor fortzusetzen.