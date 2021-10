Warum er das aktuelle Jahrzehnt trotz Pandemie nach wie vor als „Roaring Twenties“ für Investoren bezeichnet und welche Chancen die Energiewende dabei bietet, umriss der als „Investment Punk“ bekannt gewordene Gerald Hörhan diese Woche bei einem Vortrags- und Seminartag in der Wirtschaftskammer Perg. Auf Einladung des Unternehmernetzwerks „comPEtenz“ und der Jungen Wirtschaft gab der Business-Influencer, der in New York als Investmentbanker Karriere machte und sich danach als Unternehmer und Aussagen wie „Auf einer Million schläft man gut, auf vielen Millionen schläft man ruhiger“ einen Namen machte, Einblicke in seine Anlagestrategien.

Bei Immobilien würden derzeit vor allem die Speckgürtel gute Chancen eröffnen, so Hörhan: „Die Zentren sind weitgehend abgegrast. Außerdem bremsen hier die zunehmenden Hitzetage die Lebensqualität und damit die Nachfrage.“ Im Vorteil seien derzeit vor allem Lagen im Umfeld von Städten, die die Vorteile des Landlebens mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen verbinden können. Auch Kryptowährungen und die Digitalbranche hält Hörhan nach wie vor für hoch attraktiv. Sowohl für Unternehmer als auch für Anleger sei aber die Energiewende ein noch größeres Feld, um Gewinne zu erzielen: „Energieberater werden gefragt sein wie nie. Jedes Unternehmen ist gefordert, sich fit zu machen für Environment Social Governance.“

Über die lockeren Sprüche ihres Gastes (“Reich zu sein, ist wirklich krass!“) und die angeregte Diskussion mit dem Publikum waren vor allem die beiden Gastgeber Michael Wimmer (Junge Wirtschaft) und Hubert Schlager (comPEtenz) froh: „Es tut gut, endlich wieder einmal so eine hochkarätige Präsenzveranstaltung durchführen zu können, bei der auch das anschließende Netzwerken nicht zu kurz kommt.“