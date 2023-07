Regionalität beginnt bei der Jugend: Tourismusschüler wissen, wie es geht

"Oft findet sich das Einzigartige im Bodenständigen und Authentischen. Natürlich, regional, saisonal und sorgfältig verarbeitet – das zeichnet unsere heimische Lebensmittelqualität aus. Es macht sie unverkennbar in ihrem Geschmack. Gerade der Tourismus ist dabei einer der bedeutendsten Partner für die heimische Landwirtschaft. Ich bin überzeugt: Wenn sich die Jugend heute mit der Vielfalt und Qualität der lokalen Produkte beschäftigt, profitiert davon morgen die ganze Region", sagt Agrar-Landesrätin und Genussland-Obfrau Michaela Langer-Weninger anlässlich des Genussland-Tages in den Bad Leonfeldner Tourismusschulen.

Betriebe präsentiert

Bereits zum zweiten Mal war der Genussland-Tag in Bad Leonfelden zu Gast. An diesem Schultag gestaltete das Genussland Oberösterreich den Unterricht. Mit dabei waren 20 Partnerbetriebe, die sich präsentierten und tiefe Einblicke in ihre wunderbare Produktvielfalt und Arbeit gaben. "Mit dieser Initiative zeigt die Schule Engagement und Offenheit für innovative Konzepte, die die Zukunft des ländlichen Raums und des Tourismus prägen werden", hebt Langer-Weninger die Bedeutung dieses Formats hervor. In einer entspannten Atmosphäre abseits des normalen Schulbetriebs konnte so den Schülerinnen und Schülern fächerübergreifend und mit allen Sinnen Kompetenzen in der Produktkenntnis natürlicher, regionaler Lebensmittel vermittelt werden. "Das Genussland Oberösterreich und seine Partner begeisterten den touristischen Nachwuchs für oberösterreichische Lebensmittel und Kulinarik. Es freut uns besonders, dass sie nun als Botschafter der Regionalität auf den Arbeitsmarkt oder in die Praxisbetriebe hinaustreten", sagt Margit Steinmetz-Tomala vom Genussland Oberösterreich.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper