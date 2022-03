Regional produzierten Strom mit anderen teilen

Auch in der Region Gusental soll eine derartige Gemeinschaft entstehen. Ziel solcher Genossenschaften soll sein, umweltfreundlichen Strom sauber und nachhaltig in der Gemeinde und Region selbst zu produzieren und auch selbst zu verbrauchen. Für Engerwitzdorf bedeutet es, dass der produzierte Strom aus bestehenden Photovoltaikanlagen auf andere Verbraucher in der Gemeinde verteilt werden kann.

Jedes Haus und jedes Unternehmen kann so vom Stromkonsumenten zum Stromproduzenten werden. Ein Haushalt, ein Betrieb oder eine Gemeinde errichten eine Photovoltaik-Anlage. Der anfallende Überschuss wird nicht ins überregionale Netz eingespeist, sondern mit den Mitgliedern dieser Gemeinschaft geteilt.

Alle Gemeinden, Betriebe und die Bevölkerung der Region sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. "Der Erneuerbare-Energie-Ausbau und die Gründung dieser Gemeinschaften schützen nicht nur unser Klima, sondern sichern und unterstützen auch unsere Wirtschaft", sagt Bürgermeister Herbert Fürst. Im Gemeinderat wurde einstimmig eine Absichtserklärung zur Teilnahme beschlossen.