Regional-Konzept ging auf: "Grünhilde" hat jetzt sechs Tage offen

Es ist eine rundum positive Bilanz, die Norbert Eder, Direktvermarkter ("Pankrazhofer") und einer der Initiatoren des Tragweiner Regionalladens "Grünhilde", anlässlich des zweiten Jahrestags der Neueröffnung, vorlegt: "Wir beschäftigen mittlerweile zehn Mitarbeiterinnen und haben den Sprung vom Nischenanbieter zum Tagesversorger geschafft. Jetzt ist es nur logisch, den nächsten Schritt in diese Richtung zu machen."

Dieser Schritt besteht vor allem in einer Ausweitung der Ladenöffnungszeiten. Ab dieser Woche ist auch am Montag geöffnet, um damit an sechs Tagen in der Woche Einkauf und Frühstück zu bieten. Damit sind Laden und Lokal am Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 8 bis 13 Uhr und am Freitag ganztägig von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag hat das Lokal von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Mehr als 1000 Produkte von 100 Lieferanten finden derzeit – ohne Zwischenhandel – den Weg in die Regale der "Grünhilde". Bei Lieferantenstammtischen würden laufend neue Ideen entwickelt, sagt Eva Mayrwöger, Leiterin des Ladens: "Ab Herbst werden wir eigene Convenience-Produkte anbieten für jene Kunden, die aus Zeitgründen nicht in der Lage sind, immer alles frisch zu kochen."

Zur Seite steht Mayrwöger seit kurzem Mario Thoma als Geschäftsführer sowie Gesellschafter. Der Schweizer Staatsbürger lebt seit einem Monat fix in Oberösterreich, kennt die "Grünhilde" aber schon länger: "Ich bin beeindruckt von der Konsequenz, mit der hier der Regionalitätsgedanke gelebt wird. Das nötigt sogar mir als Schweizer Respekt ab." Thoma will mit einer guten Gastronomie den Kunden auch den Einkauf im Grünhilde schmackhaft machen und so beide Bereiche noch enger miteinander verzahnen. (lebe)

