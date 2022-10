Region Gusental gibt sich Manifest für Raumordnung

Mit einer ausgewachsenen Gemeindefusion ist es, wie berichtet, zwar nichts geworden, Zusammenarbeit und Kooperation wird dennoch gelebt. Zwei Jahre nach Beginn des gemeindeübergreifenden Raumentwicklungsprozesses in der Region Gusental halten die fünf beteiligten Gemeinden Alberndorf, Altenberg, Engerwitzdorf, Gallneukirchen und Katsdorf ihre gemeinsame Raumentwicklungsstrategie in Händen. Die Präsentation vor Gemeindevertretern markierte nun den Startschuss zur Umsetzung der gemeinsam formulierten Leitziele für die räumliche Entwicklung der Region. Hierfür haben die beteiligten Bürgermeister ein gemeinsames "Raumplanungsmanifest" unterzeichnet.

Hinter diesem Manifest steht der Wunsch, die räumliche Entwicklung und Gestaltung der Region nicht äußeren Einflüssen wie dem steigenden Druck aus dem Zentralraum bezüglich Flächenbedarf für Wohnraum, Betriebe, Verkehrserschließung und Erholungsinfrastruktur zu überlassen, sondern selbst in die Hand zu nehmen und die Marschrichtung zu bestimmen,

Dieses Ziel hat die fünf Gemeinden dazu bewogen, eine gemeinsame Strategie für die räumliche Entwicklung der Region zu erarbeiten. Darin haben sie sich auf Prinzipien, Leitziele und Umsetzungsmaßnahmen zu den Themen Landschaft und Klima, Mobilität, Siedlungsentwicklung sowie Wirtschaftsentwicklung geeinigt, die auf den Zeithorizont bis 2040 abzielen. "Unser erklärtes Ziel ist es, in der Region Gusental gemeinsam die räumlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche, nachhaltige und gerechte Zukunft zu schaffen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Bürgermeister. Die fünf Gusental-Gemeinden sind die ersten im Mühlviertel, die so einen Prozess abgeschlossen haben.

Gemeinsam ist der Region Gusental die enge Verflochtenheit mit der Landeshauptstadt Linz. Ein Großteil der Arbeitnehmer aus den fünf Gemeinden pendelt mit dem Auto dorthin zur Arbeit. Alle Gemeinden verzeichneten in den vergangenen Jahren einen relativ hohen Zuzug. Das Haus im Grünen, die Arbeit in der Stadt – dieses Modell leben viele Bewohnerinnen und Bewohner der Region.

Impulse im "Kepler Valley"

Für die räumliche Entwicklung der Region bedeutet das alles eine vorausschauende Raumplanung, bei der Zersiedelung vermieden, die Siedlungsentwicklung möglichst unabhängig vom eigenen PKW gemacht wird und flächenschonende Wohnmodelle umgesetzt werden. Wichtige Schwerpunkte in der Umsetzung müssen auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie die wirtschaftliche Stärkung der Region sein. Dazu könnte sich die Nähe zur geplanten Digital-Uni Linz als Vorteil erweisen. Hierfür wurde in den vergangenen Wochen bereits der Begriff "Kepler Valley" geprägt. (fell)