Regenbogen hellen die Stimmung auf

Die Bibliothek beteiligt sich an der Regenbogen-Challenge und beklebt das Fenster mit ganz vielen Kinderzeichnungen. Für alle, die einen Regenbogen malen, die Zeichnung entweder per Facebook übermitteln oder in den Bibliotheksbriefkasten werfen, gibt es – sobald wieder geöffnet sein kann – eine Überraschung aus dem Schwertberger Regionalshop. Aus allen Regenbogen soll außerdem ein gemeinsames Lesezeichen gestaltet und gedruckt werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.