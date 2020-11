Die Hopfenbonitierung in Neufelden ist Zeugnisvergabe für die heimischen Hopfenbauern und ein untrüglicher Herbstbote. Heuer fand diese in ungewöhnlich kleinem Umfang statt. In der Hopfenbaugenossenschaft in Neufelden trafen sich nur jene geschulten Nasen, die es zur Bonitierung unbedingt brauchte.