Rechnungshof: Gemeinde hat Grund für Hotel in Freistadt zu billig verkauft

Eine Prüfung des Landesrechnungshofs, die eigentlich der Abfallwirtschaft in ausgewählten Gemeinden gewidmet war, warf am Donnerstag auch ein kritisches Licht auf den Grundstücksverkauf der Stadtgemeinde Freistadt an das Hotelprojekt "Freigold" auf dem Messegelände. Denn die Prüfer kamen zu dem Schluss, dass der Verkauf auf einem mangelhaften Gutachten, erstellt von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen, basierte. "Wirtschaftlich betrachtet hätte der erzielte Verkaufspreis von zirka 650.000 Euro um mehr als 200.000 Euro höher sein müssen", heißt es in dem Bericht. Das Land OÖ als Aufsichtsbehörde sollte den Fall kritisch weiterverfolgen, empfiehlt der Rechnungshof.

Der im Jahr 2021 unter der damals VP-geführten Stadtregierung abgewickelte Verkauf des knapp 9200 m2 großen Areals samt Versteigungshalle für das Hotelprojekt erfolgte auch deshalb unter dem Verkehrswert, weil es mutmaßlich kontaminiertes Erdreich enthielt. Dies nahm die Bürgerinitiative "Wir für Freistadt" (WIFF) zum Anlass für eine Aufsichtsbeschwerde beim Land Oberösterreich. Das Land sah darin umweltrechtlich keine Anhaltspunkte für Beanstandungen. Allerdings prüfte es die Höhe des Verkehrswerts nicht, da es auf die vorliegenden Gutachten vertraute.

WIFF ließ nicht locker

Die Bürgerliste ließ indes nicht locker und informierte den Landesrechnungshof über den Sachverhalt. Dieser bezog den Grundstücksverkauf in die nun vorliegende Abfallwirtschafts-Prüfung mit ein und bewertet die erstellten Gutachten als mangelhaft, da sie zahlreiche Widersprüche enthielten. Die Bürgerliste sieht ihre kritische Haltung zum Grundstückskauf vollauf bestätigt: Das Hotelgrundstück sei viel zu billig verkauft und damit Gemeindevermögen geschädigt worden. "Während die Gemeinde beim Kauf des Grundstückes 2009 noch 172 für den Quadratmeter zahlte, waren es beim Verkauf im Jahr 2021 auf einmal nur 71,40 Euro in bester zentraler Lage", so WIFF-Fraktionsobmann Hubert Reitbauer. Dass ein WIFF-Antrag für ein neues Gutachten eines nicht ortsansässigen Sachverständigen zur Prüfung des realen Grundstückpreises von allen anderen Gemeinderats-Fraktionen abgelehnt wurde, hätten diese nun zu verantworten. Die Bürgerliste fordert deshalb eine weitgehende finanzielle Wiedergutmachung durch die Verantwortlichen.

Auf Sachverständigen vertraut

Die Stadtgemeinde habe mit der Bewertung der Liegenschaft einen Sachverständigen mit jahrzehntelanger Praxis ? auch als Amtssachverständiger in behördlichen Verfahren ? beauftragt, reagiert der seit Oktober 2021 amtierende Freistädter Bürgermeister Christian Gratzl (SP) auf den Rechnungshofbericht: "Auf dieser Basis wurden die Entscheidungen im Gemeinderat nach bestem Wissen und Gewissen getroffen." Die Gemeinde habe den Sachverständigen um eine Stellungnahme zu den Kritikpunkten ersucht. Diese soll ? wie der gesamte Prüfbericht ? in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag diskutiert werden. Dies begrüßt auch Rechnungshof-Direktor Rudolf Hoscher: "Der Ball liegt jetzt bei der Stadtgemeinde Freistadt, einen unabhängigen Gutachter zu beauftragen und sich künftig bei ähnlichen Projekten mehr Zeit zu nehmen. Das Land OÖ sollte das im Auge behalten."

Die Stadtgemeinde werde der Empfehlung des Landesrechnungshofs nachkommen und sich um Aufklärung des Sachverhaltes bemühen. Angesichts der Komplexität der aufgeworfenen Fragen werde man sich umfassend anwaltlich beraten lassen, so Gratzl, der aber betont, weiterhin zu dem Hotelprojekt zu stehen und dieses nach Kräften zu unterstützen: "Mir ist es wichtig, diesen Rechnungshofbericht als Chance zur Befriedung eines sonst möglicherweise noch weiter schwelenden Konflikts zu begreifen."

Man habe auf das Wertgutachten des gerichtlich beeideten Sachverständigen vertraut und daraus das weitere Handeln abgeleitet, heißt es seitens der FPÖ Freistadt. Angesichts der Rechnungshof-Kontrolle stelle sich jetzt aber die Frage, wie die Stadtgemeinde unter der damaligen ÖVP-Bürgermeisterin zu diesem Gutachten gekommen sei und wie die Stadt einen etwaigen Schaden abwenden könne. Auch die FPÖ spricht sich dafür aus, alle Rechtsmittel auszuschöpfen.

Preis sank zwei Mal

Kritisiert wird von Rechnungshof-Direktor Hoscher auch die Art der Gutachten-Erstellung selbst: Für die Liegenschaft liegen insgesamt drei Bewertungen vor. Im ersten Gutachten aus 2020 wurde ein Verkehrswert von 140 Euro je m² ermittelt. Dieses Gutachten wurde nach üblichen Standards erstellt. Im März 2021 ermittelte eine gutachterliche Stellungnahme einen reduzierten Verkehrswert von ca. 115 Euro je m².

Das letzte Gutachten vom Mai 2021 kommt nach weiteren Abzugsposten, wie dem Abtransport von angeblich kontaminiertem Aushub und dem fiktiven Abriss der Versteigerungshalle, auf einen Wert von 71 Euro je m². Die Stadtgemeinde Freistadt hatte immer denselben Gutachter beauftragt. "Kritisch sehen wir, dass der anfangs ermittelte Verkaufspreis von Gutachten zu Gutachten sank, wobei die einzelnen Bewertungsgutachten aber inhaltlich zum Teil widersprüchlich waren", erörtert der LRH-Direktor zusammenfassend. (lebe/fell)

