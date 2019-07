Raus aus dem Arztkittel, rein in die Fußballdress

Daniela Barth ist Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin am Klinikum Rohrbach, sie fährt als Notärztin beim Roten Kreuz und spielt in ihrer Freizeit Fußball. Überall setzt die Mühlviertlerin auf den Teamgeist. Die 39-Jährige aus Vorderweißenbach ist aus Leidenschaft Anästhesistin und hat mit ihrer Berufswahl sozusagen die Wahl fürs Leben getroffen. "Kein Tag ist wie der andere. Anästhesie ist weit mehr als nur Narkose. Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie gehören genauso zu unserem Beruf", erzählt Daniela Barth, die seit zehn Jahren als Anästhesistin im Klinikum Rohrbach arbeitet. Sie hat nach dem Medizinstudium an der Medizinuniversität Innsbruck bereits den Turnus im Rohrbacher Spital absolviert.

Anästhesiologie zählt zu den vielfältigsten und abwechslungsreichsten Gebieten der Medizin. Kein anderes Fach biete eine derart breite medizinisch praktische Grundlagenausbildung. "Einerseits ist in meinem Beruf Teamarbeit gefordert, andererseits bietet er individuelle Entfaltungsmöglichkeiten", sagt die Notärztin. "Wir arbeiten mit den unterschiedlichsten Patienten und haben es mit verschiedensten Herausforderungen zu tun, angefangen von Schwangeren über Kinder bis hin zu mehrfach erkrankten, älteren Patienten. Das ist eine spannende und abwechslungsreiche Mischung", erzählt die Fachärztin, die sich ihre Energie bei ihrer Partnerin, der Familie, Freunden oder beim Wandern und Radfahren in der Natur holt. Nicht nur Medizin ist aus dem Leben von Daniela Barth nicht mehr wegzudenken. Das Fußballspielen ist ihr in ihrer Freizeit ein Anliegen.

Echte Teamspielerin am Ball

Seit ihrem zwölften Lebensjahr spielte sie in Vorderweißenbach, seit mehr als vier Jahren als Libera bei den St. Stefan Ladies in der Frauenklasse OÖ Nord/Ost. "Mein berufliches Ziel ist es, das Beste aus mir herauszuholen und sehr gute Arbeit als Fachärztin zu leisten", sagt die Medizinerin, "dabei kommt mir auch das Fußballspielen zugute: Ich versuche, immer am Ball zu bleiben." Auch sonst haben Fußball und Medizin Gemeinsamkeiten: "Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, ein Teamspieler zu sein – sowohl beim Fußball als auch als Anästhesistin. Das Faszinierende sind ständig neue Situationen, die ich bestmöglich zu erfüllen versuche." Als ihr persönliches Vorbild bezeichnet die Ärztin ihre Eltern: "Sie haben mir bestens vorgelebt, wie man das eigene Leben und das seiner Mitmenschen positiv beeinflussen kann."

Zu den besonderen Seiten ihres Berufes zählt Daniela Barth die scheinbaren Kleinigkeiten. "Ein Dankeschön von den Patientinnen und Patienten genügt mir, um zu wissen, dass ich gute Arbeit leiste. Jeder Tag bringt besondere Highlights mit sich. Man muss sie nur als solche erkennen", weiß die Mühlviertlerin.