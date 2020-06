Raufereien wegen Beleidigung: Acht Verletzte

Der Vorfall ereignete sich bereits Ende Mai, wie die Polizei heute (10. Juni) bekanntgab. Die erste Schlägerei fand am 25. Mai 2020 gegen 22:15 Uhr auf einem Parkplatz in St. Georgen an der Gusen zwischen sieben türkischstämmigen Männern statt. Grund der Auseinandersetzung dürfte eine Beleidigung der Cousine eines der Kontrahenten gewesen sein. Bei der Rauferei wurde auch ein Pkw- mit einem Schlagring beschädigt. Außerdem dürfte an dem Abend ein Elektroschocker gezogen und verwendet worden sein.

Am nächsten Tag gegen 19 Uhr sollte es dann in Perg zu einer Aussprache kommen. Dabei gerieten die Kontrahenten neuerlich in Streit und mehr als zehn Personen begannen miteinander zu raufen. Zwei Männer wurden schwer und zwei leicht verletzt und in Krankenhäuser nach Linz gebracht.

Die insgesamt 15 ausgeforschten Beschuldigten im Alter zwischen 19 und 25 Jahren sind vorwiegend im Bezirk Perg wohnhaft. Sie werden dem Gericht und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.