Raubüberfall auf Firmenchef: Täter flüchteten ohne Beute

Zwei bisher unbekannte Täter betraten gegen 19:30 Uhr das Bürogebäude einer Firma in Grein. Der 57-jährige Firmeninhaber hielt sich gerade im ersten Stock des Objekts auf, wurde durch Geräusche aufmerksam und ging in das Erdgeschoß. Dort traf er auf die Männer, die in gebrochenem Deutsch zuerst nach Arbeit und dann nach Geld fragten. Als der 57-Jährige beides verneinte, ging einer der Männer auf ihn los. Er stieß den 57-Jährigen mit der Hand gegen die Schulter und forderte mehrmals in bedrohlichem Ton "Geld, Geld". Als auch der zweite Mann auf ihn zuging, versetzte diesem Mann reflexartig einen Faustschlag ins Gesicht. Die beiden Täter flüchteten ohne Beute. Das Opfer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Ob der Täter durch den Faustschlag des Raubopfers verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Personenbeschreibungen:

Zwei Männer, dunkle Haare und dunkler Hauttyp, beide dunkel bekleidet, ca. 170 cm groß, wobei einer etwas stärker und kleiner war. Beide hatten keinen Bart oder andere Auffälligkeiten. Die Täter waren weder vermummt noch trugen sie Handschuhe. Bewaffnung oder dergleichen wurde keine wahrgenommen bzw. eingesetzt.



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grein, Tel. 0 59133 4323.

