Rascher Baustart für Schule und Kindergarten

Dabei wurde auch die erforderliche Kindergarten- und Volksschulerweiterung behandelt. Von der Bildungsdirektion wurde zwar ein Raumbedarf in der Volksschule bestätigt, jedoch läuft das Genehmigungsverfahren noch und wurde bis dato – in der vorgesehenen Größe – noch nicht zugesichert. Die Landesrätin stellte in Aussicht, sich für die dringliche Forderung eines gemeinsamen Bauvorhabens mit Beginn im Jahr 2022 starkzumachen und rasch mit den zuständigen Ressortleitern Gespräche zu führen. Zukünftig sollen jährliche Treffen mit der Landesrätin stattfinden, um geplante Vorhaben effizient und zielgerichtet vorantreiben zu können.