Raps und Bienen in guter Nachbarschaft

Bienen und Rapsfelder – das war nicht immer eine friktionsfreie Beziehung: Vor zehn Jahren entbrannte eine Diskussion um den Einsatz von mit Pflanzenschutz gebeiztem Saatgut (Neonicotinoide), da dieses das Orientierungsvermögen von Bienen nachhaltig schädigt. Drei besonders bienengefährliche Neonicotinoid-Wirkstoffe sind seither innerhalb der EU verboten.

Die Kehrseite der Medaille: In den vergangenen zehn Jahren ging die Raps-Anbaufläche in Oberösterreich von 14.000 Hektar auf 7000 Hektar zurück. Das habe auch mit der Einschränkung beim Pflanzenschutz zu tun, sagt der Perger Landwirt Franz Lettner: "Raps ist eine Pflanze, die ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln kaum zu kultivieren ist, da sie sehr anfällig ist für Schädlinge. Das beginnt kurz nach der Keimung im Herbst und setzt sich in der Blüteperiode fort. Nur wenn ich als Bauer einen Werkzeugkasten mit verschiedenen Instrumenten habe, um die Frucht gut bis zur Ernte zu begleiten, ist der Anbau von Raps sinnvoll." Wertvoll sei der Rapsanbau dennoch. Speziell für die Bodenqualität: Raps steht fast ein Jahr auf dem Feld, lockert den Boden und ist eine ideale Winterbegrünung.

Franz Lettner, Landwirt aus Perg Bild: privat

Trotz aller Einwände ist der Rapsanbau für die heimischen Erwerbsimker nach wie vor ein wichtiger Faktor, sagt Fabian Mayr. Nicht von ungefähr hat der Imker aus Pasching neben dem Rapsfeld von Franz Lettner 18 Wanderbienenstöcke aufgestellt: "Nach der Obstblüte ist die Rapsblüte die erste nutzbare Tracht. Bei gutem Wetter sind hier große Erntemengen möglich." Fehle der Raps, breche auch die Honigproduktion nachhaltig ein. Eine Erwerbsimkerei sei ohne Rapsanbau in Oberösterreich wirtschaftlich nicht zu betreiben, ist Mayr überzeugt.

Guter Ertrag bei Raps und Honig

Wie gelingt aber die Balance von Rapsanbau und Bienenschutz? Bei Lettner und Mayr liegt das Geheimnis in einem kontinuierlichen Informationsaustausch. "Franz ruft mich an, wenn er die Rapskultur düngen oder Pflanzenschutz ausbringen möchte. Von mir bekommt er Input über den idealen Zeitpunkt, damit die Bienen keinen Schaden nehmen", sagt Mayr. Die Belohnung dieser Kooperation sind intensive Erträge sowohl beim Raps als auch beim Honig. Dabei gibt Mayr seinem "Gastgeber" Rückendeckung in Sachen Pflanzenschutz: "Wenn er in der Nacht auf die Felder fährt, dann nicht, weil er etwas verheimlichen will, sondern weil da keine Bienen fliegen."

Diese Kooperation von Landwirt und Imker nahmen gestern Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger und Elisabeth Lanzer, Leitern des Bienenzentrums Oberösterreich, zum Anlass für einen Lokalaugenschein. Langer-Weninger: "Wir wollen aufzeigen, dass Raps und Bienen eine fruchtbare Beziehung ergeben." Das gelte umso mehr, wenn die Rapsernte regional veredelt wird. Im Fall von Franz Lettner geschieht dies in Mauthausen. Hier wird unter der Marke "Mühl4tel Öl" nicht nur Rapsöl gepresst: Der beim Pressvorgang anfallende Rapskuchen kommt als Futtermittel zurück in die heimische Landwirtschaft.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

