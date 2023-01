Rallye versetzte die gesamte Region in Ausnahmezustand

Das Sekundenduell zwischen dem französischen Ford-Werkspiloten Adrien Fourmaux und Staatsmeister Simon Wagner prägte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen der "36. Lkw Friends on the road Jännerrallye powered by Wimberger". Dahinter zeigten aber gleich mehrere Lokalmatadore aus dem Mühlviertel gehörig auf.