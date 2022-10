Rallye-Sport kennt keine Grenzen: Sonderprüfungen auch im Mühlviertel

Bayern, Tschechien, Österreich: Motorsport kennt keine Grenzen! Die ADAC Knaus Tabbert Drei-Städte-Rallye (13. bis 15. Oktober) macht auch im Bezirk Rohrbach Station: Für die beiden Wertungsprüfungen am Samstag in Peilstein (15,2 Kilometer) und Julbach (15,3 Kilometer), die zweimal befahren werden, rüstet man sich in den KERAMO-Fanzonen auf den großen Ansturm. Das sind die Startzeiten für das jeweils erste Auto: 9.06 Uhr (Wertungsprüfung 8, Peilstein I), 12.32 Uhr (Wertungsprüfung 10, Peilstein II), 14 Uhr (Wertungsprüfung 11, Julbach I) und 17.03 Uhr (Wertungsprüfung 13, Julbach II).

Völkerverbindender Sport

"Wir dürfen gemeinsam mit unseren Partnern eine Drei-Länder-Veranstaltung im Herzen Europas auf die Beine stellen", freut sich ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser. Der völkerverbindende Charakter ist angesichts des Konflikts mit Russland aktueller denn je und baut zudem eine Brücke zur Vergangenheit. Die erste "Drei Städte" führte 1963 als Friedensfahrt mitten im Kalten Krieg von München über Wien durch den Eisernen Vorhang nach Budapest. "Vielleicht können wir auch hier ein kleines Zeichen setzen, dass Sport eben keine Grenzen kennt und Krieg keine Lösung ist." Sportlich ist die traditionsreiche Rallye eine Veranstaltung auf Spitzenniveau: Neben den besten Teams der deutschen Meisterschaft zählt der Lauf unter anderem zur tschechischen Staatsmeisterschaft, zur FIA European Rally Trophy und zum Mitropa Rally Cup. Zudem gehört die Drei-Städte-Rallye, die abermals ein Klimaneutral-Zertifikat tragen wird, zum ADAC Opel eRally Cup. In einer eigenen Wertung ermitteln Fahrer mit rein elektrisch angetriebenen Boliden ihren deutschen Meister. Das Drei Städte Rallyezentrum befindet sich – wie schon im Vorjahr – in Waldkirchen im Landkreis Freyung-Grafenau. Die Wertungsprüfungen auf bayerischer Seite am Samstag liegen im unmittelbar angrenzenden Landkreis Passau in den Gemeinden Sonnen und Breitenberg (Zielankunft). In Tschechien wird in Umavské Hotice und Radhostice gefahren. Alle Schleifen werden zweifach genutzt, so dass am Ende insgesamt 14 Wertungsprüfungen mit rund 170 Kilometern zu absolvieren sind.

Erste Rallyeluft gibt es übrigens bereits am Donnerstag auf österreichischer Seite: Der Shakedown (Test- und Einstellungsfahrt) findet ab 18 Uhr in Kollerschlag statt.

www.3-staedte-rallye.de