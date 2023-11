Rallye in der Dreiländerregion: Bedenken bei Kirche und Naturschützern

125.000 Besucher kamen heuer Ende Oktober zur Rallye-WM in der Dreiländerregion.

Nach der Rallye ist vor der Rallye. Und während Motorsportfans über einen gelungenen Weltmeisterschaftslauf in der Dreiländerregion jubeln und mit Hochtouren an einer Neuauflage im kommenden Jahr arbeiten, regt sich auch Widerstand – Naturschutz und Kirche könnten zu schweren Sonderprüfungen werden. Zumindest mischt sich in die Motorsportbegeisterung auch Murren.